Jetzt anmelden: Zweiter Game-Changer-Kurs ab November

Es ist so leicht, sich ungesund zu ernähren. Und kann so schwierig sein, sich das abzugewöhnen. Schon im Kindes- und Jugendalter ist ungesundes Essverhalten keine Seltenheit. In Neuwied treffen sich bei „Iss tight – dein Game-Changer-Kurs“ ab November wieder Jugendliche bis 14 Jahre, die sich gemeinsam zum Ziel gesetzt haben, eine gesündere Zukunft zu beginnen.

Bunte Kombination aus Praxis und Theorie

Ziel des Kurses ist es, Jugendlichen leckeres und ausgewogenes Essen näherzubringen.

Wie auch im vergangenen Jahr treffen sich die Jugendlichen ab November einmal wöchentlich mit den InEKo-Ernährungsfachkräften Nina Kiess und Paulina Sauerborn vom Institut für Ernährungskommunikation aus Koblenz im Big House Neuwied. Durch spannende Übungen können sie dabei eine Menge neues Wissen über das Thema Gesundheit und Ernährung gewinnen. Neben interessanten Fakten gibt es auch praktische Kocheinheiten, bei denen sich die Jugendlichen selbst ausprobieren und kreativ werden können. So wird die Gruppe unterschiedlichen Fragen auf den Grund gehen, beispielsweise: Was sollte überhaupt auf meinem Speiseplan stehen und warum? Welchen Einfluss hat Social Media auf mein Essverhalten? Außerdem wird sogenanntes emotionales Essen behandelt, bekannt als Frust- oder Stress-Essen. Die Jugendlichen werden hier alternative Strategien zum Umgang mit ihren Gefühlen erarbeiten.

Ein Baustein für eine gesündere Jugend ist die Pflege gesunder Gewohnheiten und positiver Routinen innerhalb der Familie. Auch in diesem Jahr werden darum die Eltern in den Game-Changer-Kurs mit eingebunden und werden zu zwei Veranstaltungen eingeladen. Außerdem bietet das Team für Eltern eine digitale Nachbetreuung an, die nach Abschluss des Kurses im Februar beginnt.

Kinder und Jugendliche präventiv unterstützen

„Iss tight – dein Game-Changer-Kurs“ wurde mit Unterstützung der BARMER sowie mit Mitteln des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ von Anne Löning ins Leben gerufen. Die Sozialpädagogin startete in Kooperation mit Sozialpädagogin Tanja Buchman aus dem Kinder- und Jugendschutz Neuwied den Ernährungskurs für Jugendliche vergangenen Herbst. „Wir freuen uns, dass wir den Jugendlichen auch in diesem Jahr den Game-Changer-Kurs im Big House Neuwied anbieten können“, so Schulsozialarbeiterin Anne Löning. Das Institut für Ernährungskommunikation e.V. (InEKo) entwickelte dazu ein abwechslungsreiches und jugendgerechtes Konzept. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr startet der Game Changer Kurs diesen November in die nächste Runde. In diesem Jahr wird das Projekt zusätzlich unterstützt vom Arbeitskreis Suchtprävention Neuwied.

„Die Jugendlichen haben das Projekt im letzten Jahr sehr gut angenommen. Mit einem regelmäßigen Kursangebot möchten wir möglichst viele Jugendliche ansprechen und ihnen eine Teilnahme ermöglichen“, sagt Tanja Buchmann vom städtischen Jugendamt. Auch die Oecotrophologin Nina Kiess sieht das Projekt als Erfolg: „Es ist besonders wichtig, die jungen Menschen zu erreichen und ihnen auf anschauliche Weise zu zeigen, welchen Stellenwert Essen für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden hat. Deshalb freuen wir uns, ab November wieder regelmäßig im Big House mit den Jugendlichen arbeiten zu können.“

Das unterstützt Peter Lauermann, Regionalgeschäftsführer der BARMER in Neuwied: „Es ist wichtig, die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen zu fördern und sie vor der Volkskrankheit Übergewicht und deren Folgen zu bewahren. Deshalb war es keine Frage, dass wir das Projekt auch in diesem Jahr wieder unterstützen.“

Interessierte für den kommenden Kurs, der am 3. November startet, sind eingeladen, sich anzumelden bei Anne Löning unter Tel. 02631 955026 oder E-Mail anne.loening@kreis-neuwied.