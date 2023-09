Ein Abend mit zeitgenössischen Monologen, Texten und Szenen

Lahnstein. Ab Freitag, 06. Oktober verspricht das Stück „Zartbitter“, die Zuschauer im Theater Lahnstein mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle zu nehmen.

Von liebevoll über lustig bis hin zu verstörend, macht man bei „Zartbitter“ eine faszinierende Reise durch das Herz des Ensembles, in Texten, die von den Darstellern selbst über ihre eigenen unmittelbaren Lebenserfahrungen verfasst wurden. Doch – waren es wirklich ihre eigenen Erfahrungen? Wer kann das mit Sicherheit sagen? Hier werden die Grenzen zwischen Kunst und Realität verwischt, und die Frage bleibt: Ist alles nur Fiktion?

In einer Welt, in der gesellschaftliche Anforderungen, eigene Erwartungen, Identitätssuche und -findung sowie das Erleben und das Bewusstsein miteinander kollidieren, entstehen Risse in der Wirklichkeit. Was geschieht, wenn man diese Risse betrachtet, zulässt und sogar weiter aufreißt? Was sprießt aus diesen Gedanken- und Gefühlsrissen? Welche Rolle spielt man selbst dabei? Und was erwarten andere?

Die drei Charaktere stellen Fragen, tauchen in Abgründe ein und knüpfen Kontakte – manchmal schmerzhaft und bitter, manchmal ver-zweifelt, aber auch hoffnungsvoll, verspielt und voller Selbstironie. „Zartbitter verspricht ein Theatererlebnis, das die Zuschauer nachhaltig beeindrucken wird und lädt dazu ein, das Leben aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und die eigene Sicht auf Kunst, Realität und das Individuum in der Gemeinschaft zu überdenken.

Karten für das Schauspiel sind bereits an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional sowie online auf www.ticket-regional.de/lahnstein erhältlich.

In diesem Stück werden unterschiedliche Formen der Gewalt, Suizid, Traumatisierungen und Drogenkonsum explizit und implizit thematisiert. Personen, die von solchen Themen betroffen sind oder darauf empfindlich reagieren und das Stück dennoch besuchen möchten, sollten sich Begleitpersonen mitbringen. Vor einem Besuch kann man sich auch mit dem Theater in Verbindung zu setzen unter theater@lahnstein.de. „Zartbitter“ ist für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren nicht geeignet.

Bildunterzeilen

Bild 1: Es spielen unter der Regie von Arina Horre (von hinten nach vorne): Chiara Zoll, Viktor Lee und Hendrik Flacke.