Jetzt anmelden: Resilienz ist am 09. Oktober Thema in der Veranstaltungsreihe „IRRwege verstehen“

Kreis Neuwied. Als Folge von Corona, Ukraine-Krieg und Energiekrise hat zuletzt das Thema „Resilienz“ vermehrt Aufmerksamkeit erhalten. Zentrales Element ist hier die eigene Selbstwirksamkeit. Ihr widmet sich die Veranstaltung „Das Ruder selbst in die Hand nehmen – Selbstwirksamkeit erfahrbar machen“. Sie findet am Mittwoch, 09. Oktober, um 18 Uhr in der Neuwieder Volkshochschule (Heddesdorfer Straße 33) statt. Die Sozialarbeiterinnen Janna Dreckkötter, Melanie Puttich und Sarah Berens berichten aus den unterschiedlichen Perspektiven der Selbsterfahrenden und Begleitenden. Ihre individuellen Geschichten bieten den Einstieg ins gemeinsame Gespräch darüber, wann und wie es gelingen kann, das Ruder in die eigene Hand zu nehmen. Aber auch Stolpersteine, die auf diesem Weg liegen können, werden thematisiert.

Über die Veranstaltungsreihe „IRRwege verstehen“:

Über psychische Erkrankungen informieren, auf Herausforderungen Betroffener und Angehöriger hinweisen und Barrieren abbauen: Das sind die Ziele der 1999 ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe „IRRwege verstehen“. Die jeweiligen Themen wählen Betroffene, Angehörige und Mitarbeiter aus psychosozialen Arbeitsfeldern dabei selbst aus und führen die Veranstaltung dann auch gemeinsam durch.

Durchgeführt wird die Veranstaltung erstmalig von der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft für Stadt und Kreis Neuwied (PSAG) sowie der Psychiatriekoordinationsstelle des Landkreises Neuwied und der VHS der Stadt Neuwied.

Die Veranstaltung ist kostenlos.

Um Anmeldung per E-Mail an: anmeldung@vhs-neuwied.de wird gebeten.