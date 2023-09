Koblenz (ots) – Bereits seit 2018 führen die Polizeibehörden der Länder unter den Schlagworten “sicher.mobil.leben” Aktions- und Kontrolltage zu ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautet “Rücksicht im Blick”. Was zunächst abstrakt anmutet, ist schon in der Grundregel der Straßenverkehrs-Ordnung manifestiert: “Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert

ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht”. Der Umgang der Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr soll also von Vertrauen und Respekt geprägt sein.

Ziel des diesjährigen Aktionstages am kommenden Dienstag, den 26.09.2023 ist die Verbesserung des Verkehrsklimas, insbesondere im urbanen Raum, weil gerade dort, wo wenig Platz ist und viele Menschen in unterschiedlichsten Mobilitätsformen am Straßenverkehr teilnehmen, ein rücksichtsvolles Verhalten besonders wichtig ist.

Dabei geht es weniger um Unfallstatistiken und konkrete Zahlen, sondern um ein besseres Miteinander in alltäglichen Verkehrssituationen. Denn letztlich führt ein besseres Verkehrsklima durch rücksichtsvolles Verhalten auch zu einer Reduzierung von Verkehrsunfällen.

Die Dienststellen der Präsidien werden landesweit am 26.09.2023 an geeigneten Stellen feste Kontrollstellen einrichten, sowie mit mobilen Teams in den Städten unterwegs sein. Festgestellte Verstöße werden konsequent verfolgt. Mit im Einsatz sind auch Kräfte der Fahrradstreifen.

Eine besondere Bedeutung kommt zudem den Präventionsangeboten am Aktionstag zu. Hier suchen die Kolleginnen und Kollegen der Zentralen Prävention das persönliche Gespräch unmittelbar an den Einsatzorten mit den Bürgerinnen und Bürgern, um die Botschaften in präventiven, aufklärenden Gesprächen zu vermitteln.

Unter #sichermobilleben informieren die Polizeibehörden bundesweit in ihren Sozialen Medien über den Aktionstag und dessen Ergebnisse. Folgen Sie unseren Landeskanälen bei Instagram und Facebook sowie den “X”-Kanälen der Präsidien.