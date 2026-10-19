Citymanagement lädt am 16. November zum ersten Gastro-Frühstück ins food hotel ein

Was beschäftigt die Gastronomie in der Neuwieder Innenstadt? Wo können Betriebe und Citymanagement enger zusammenarbeiten? Und welche Ideen könnten Restaurants und Cafés im Stadtzentrum stärken? Um diese Fragen soll es am Montag, 16. November, beim ersten Gastro-Frühstück im food hotel Neuwied gehen. Ab 9.30 Uhr möchte das städtische Citymanagement mit den Menschen ins Gespräch kommen, die Restaurants, Cafés und andere gastronomische Betriebe in der Innenstadt führen. Gemeinsam mit dem food hotel lädt es zum Austausch in die Langendorfer Straße 157 ein. Interessierte aus den übrigen Neuwieder Stadtteilen sind ebenfalls herzlich willkommen.

Zum Auftakt gibt der geschäftsführende Gastgeber des food hotels, Jörg Germandi, einen Impuls zum Thema „KI in der Gastronomie – was ist heute schon möglich?“. Anschließend stehen die Erfahrungen und Wünsche der Teilnehmenden im Mittelpunkt. Welche Unterstützung wünschen sie sich vom Citymanagement? Welche Chancen bietet eine engere Zusammenarbeit mit dem Neuwieder Einzelhandel? Auch gemeinsame Projekte und die Idee von Gastroführungen durch Neuwied sollen zur Sprache kommen.

Mit dem neuen Format möchte das Citymanagement den direkten Kontakt zu den Betrieben in der Innenstadt stärken und gemeinsam neue Ideen entwickeln. Statt langer Vorträge setzt das Gastro-Frühstück auf persönliche Gespräche in entspannter Atmosphäre. Dabei haben die Gäste auch Gelegenheit, sich untereinander besser zu vernetzen und eigene Anregungen einzubringen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, erleichtert jedoch die Planung. Interessierte können sich vorab bei Citymanagerin Michaela Ullrich unter Tel. 02631/802 254 oder per E-Mail an mullrich@stadt-neuwied.de melden.