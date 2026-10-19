Am Samstag, 24. Oktober, findet in Koblenz eine Versammlung samt Aufzug mit dem Thema „Kundgebung und Demonstration gegen Kürzungen im Sozialstaat“ statt.

Ab 11.30 Uhr treffen die Versammlungsteilnehmenden auf dem Bahnhofsplatz ein, gegen 12 Uhr ist die Begrüßung und die Auftaktkundgebung geplant. Gegen 12.20 Uhr setzt sich der Aufzug durch die Koblenzer Innenstadt in Bewegung.

Die Aufzugstrecke führt von der Bahnhofstraße aus unter anderem über das Löhrrondel und die Schloßstraße zum Zentralplatz, wo gegebenenfalls eine Zwischenkundgebung geplant ist. Von dort aus geht es weiter in Richtung Altstadt, wo am Jesuitenplatz die Friedensglocke läuten wird. Der weitere Aufzug führt zum Münzplatz, wo gegen 13 Uhr die Ankunft geplant ist und anschließend die Abschlusskundgebung stattfindet. Bis 16 Uhr soll die Versammlung beendet sein.

Aufgrund der Versammlung und des Aufzuges durch die Innen- bzw. Altstadt von Koblenz kann es am 24. Oktober zwischenzeitlich zu vorübergehenden Verkehrseinschränkungen kommen.