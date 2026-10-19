Musik, Tanz und kulinarische Genüsse für einen guten Zweck

Samstag, 31. Oktober 2026, Stadthalle Bendorf, Yzeurer Platz. Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr. Der Eintritt beträgt 7 Euro.

Am Samstag, 31. Oktober 2026, lädt der Club Latino Vivo e. V. gemeinsam mit den Beiräten für Migration und Integration der Stadt Bendorf, der Stadt Koblenz sowie des Landkreises Mayen-Koblenz zur traditionellen Fiesta Latina in die Stadthalle Bendorf ein.

Ab 19 Uhr sorgt die mexikanische Tänzerin Ingrid mit einem kleinen Tanz-Workshop für die passende Einstimmung. Ab 20 Uhr übernimmt DJ C2 Flow Latino aus Kolumbien und bringt die Gäste mit heißen Rhythmen auf die Tanzfläche.

Für das leibliche Wohl gibt es typische Spezialitäten aus verschiedenen Ländern des amerikanischen Kontinents sowie leckere Cocktails. Da die Veranstaltung in diesem Jahr auf Halloween fällt, sind Kostüme ausdrücklich willkommen – wer möchte, kann gerne verkleidet kommen.

Die Fiesta Latina verbindet Unterhaltung mit sozialem Engagement. Der gesamte Erlös des Abends kommt dem Projekt „Honrar la Vida“ in Ecuador zugute. Es unterstützt Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien und eröffnet ihnen bessere Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.

Der gemeinnützige Club Latino Vivo e. V. wurde 1998 gegründet. Er versteht sich als Begegnungsstätte für Menschen unterschiedlicher Herkunft und setzt sich für den kulturellen Austausch und die Integration neu zugewanderter Menschen ein. Seit seiner Gründung unterstützt der Verein zudem jedes Jahr ein soziales Vorhaben in Lateinamerika.

FIESTA LATINA – Samstag, 31. Oktober 2026, Stadthalle Bendorf, Yzeurer Platz. Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr. Der Eintritt beträgt 7 Euro.