Am Freitag, 25. September, bietet die Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ gemeinsam mit dem kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Koblenz von 15 bis 18 Uhr einen kostenlosen Informations- und Beratungsstand auf dem Wochenmarkt im Koblenzer Stadtteil Güls an.

Die Geschäftsstellenleitung der Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“, Natalie Bleser, Seniorensicherheitsberater Bernhard Hillesheim sowie die Vollzugskräfte der Stadt Koblenz stehen vor Ort rund um das Thema Kriminalprävention beratend zur Verfügung.

„Unser Ziel ist es, die Menschen direkt vor Ort zu erreichen und ihnen praxisnahe Tipps zu bieten, welche sie unmittelbar umsetzen können“, sagt Natalie Bleser.

Besucherinnen und Besucher erhalten unter anderem Beratung zu folgenden Themen:

– Einbruchschutz: Sicherung von Haus und Wohnung

– Taschendiebstahl: Sicheres Verhalten in der Öffentlichkeit

– Betrugsmaschen: Schutz vor Telefon- und Onlinebetrug

– Zivilcourage: Richtiges Verhalten in Gefahrensituationen

Die Experten freuen sich über den intensiven Austausch mit wissbegierigen Bürgerinnen und Bürgern.