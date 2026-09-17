Der heiße Sommer hat sich auch im Freibad Oberwerth bemerkbar gemacht: Die Einrichtung im Koblenz konnte sich über ein deutliches Besucherplus in der abgelaufenen Saison freuen.

Während 2025 noch 74.995 Besucherinnen und Besucher die Abkühlung im kühlen Nass suchten, waren es in der gerade abgelaufenen Saison 91.183 Gäste im Freibad Oberwerth – ein plus von rund 21,6 Prozent. Die besucherstärkten Tage 2026 lagen dabei in der ersten Hitzeperiode Mitte bis Ende Juni, wo täglich zwischen 2000 bis 4000 Besuchende ins Freibad Oberwerth kamen. Der Rekordtag war der 27. Juni: 4041 Menschen strömten an diesem Tag an das Bad am Rhein.

Insgesamt bot das Freibad Oberwerth in der Saison 2026 ab dem 22. Mai an 108 Öffnungstagen Badespaß. „Mein großer Dank gilt hierbei den Mitarbeitenden von Sport- und Bäderamt, Zentralen Gebäudemanagement sowie der Koblenzer Bäder GmbH, die an allen Tagen für einen reibungslosen Verlauf und ein sicheres Badevergnügen für unsere Gäste gesorgt haben“, erklärt Bürgermeisterin und Sportdezernentin Dr. Dagmar Kranz. Inklusiver aller Aushilfskräfte waren insgesamt 35 Personen in der Freibadsaison 2026 im Bad selbst im Einsatz.

Derzeit laufen noch die letzten Arbeiten zur Einwinterung des Bades, wie beispielsweise das Entleeren von frostgefährdeten Rohrleitungen, kleinere Reparaturarbeiten, das Einlagern von Materialien und die Grundreinigung der Freibadgebäude.

Bildunterzeilen:

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In der Freibadsaison 2026 kamen wieder deutlich mehr Besucherinnen und Besucher ins Freibad Oberwerth, um sich dort unter anderem abzukühlen. Foto: Andreas Egenolf/Stadt Koblenz

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Viele warme und sonnige Tagen halfen dem Freibad Oberwerth in Koblenz dabei, 2026 wieder deutlich mehr Besucherinnen und Besucher begrüßen zu können. Foto: Andreas Egenolf/Stadt Koblenz