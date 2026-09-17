Das Hotel Rittersturz – Tagungsort der Rittersturz-Konferenz von 1948 – ist vom Landtag Rheinland-Pfalz als „Ort der rheinland-pfälzischen Demokratiegeschichte“ ausgezeichnet worden. Landtagspräsident Matthias Lammert würdigte im Forum Confluentes in Koblenz die Bedeutung der Rittersturz-Konferenz von 1948 für die Entstehung der Bundesrepublik Deutschland und des Grundgesetzes.

Ein bronzenes Redepult im Koblenzer Forum Confluentes kennzeichnet nun als Auszeichnungsobjekt das inzwischen abgerissene Hotel Rittersturz als herausragenden Demokratieort in Rheinland-Pfalz. Die Auszeichnung „Ort der rheinland-pfälzischen Demokratiegeschichte“ wird vom Landtag Rheinland-Pfalz zweimal jährlich verliehen. Dabei werden zentrale Orte der Demokratiegeschichte des Bundeslandes ausgezeichnet. Zuletzt wurden 2025 das Hambacher Schloss als Austragungsort des Hambacher Fests von 1832 sowie die Fruchthalle in Kaiserslautern, Sitz der „Provisorischen Regierung der Pfalz“ 1849, ausgezeichnet.

Warum wird das Hotel Rittersturz ausgezeichnet?

Landtagspräsident Matthias Lammert sagte: „Was die elf Ministerpräsidenten der westdeutschen Bundesländer und die Berliner Oberbürgermeisterin im Juli 1948 auf Einladung des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Peter Altmeier auf dem Rittersturz diskutierten und beschlossen, kann als der Startpunkt für unser Grundgesetz und die Bundesrepublik Deutschland gelten. Zugespitzt könnte man sagen: Ohne die Konferenz von Koblenz wäre es mit der Bundesrepublik vielleicht ganz anders gekommen.“

Bei der nach dem Hotel benannten „Rittersturz-Konferenz“ wurde die Gründung eines westdeutschen Bundesstaats und die damit einhergehende weitgehende Souveränität beschlossen. Allerdings musste dafür die Teilung Deutschlands in West und Ost in Kauf genommen werden. Zudem sollte ein Experten-Kollegium ein „Grundgesetz“ erarbeiten, das durch die Landtage ratifiziert werden sollte.

Der Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, David Langner, sagte: „Die Rittersturz-Konferenz war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem Grundgesetz und damit zu der demokratischen Ordnung, in der wir heute leben. Dass dieser historische Ort nun als ‚Ort der rheinland-pfälzischen Demokratiegeschichte‘ ausgezeichnet wird, ist für Koblenz etwas Besonderes. Das Rittersturz-Hotel gibt es heute nicht mehr – umso wichtiger ist es, die Erinnerung an die dort getroffenen Entscheidungen mitten in unserer Stadt sichtbar und erlebbar zu machen. Mit dem Forum Confluentes haben wir bewusst einen zentralen und viel besuchten Ort vorgeschlagen, an dem Demokratiegeschichte Menschen jeden Alters erreichen und zur Auseinandersetzung mit unserer demokratischen Vergangenheit und Gegenwart einladen kann.“

„MrWissen2Go“ erklärt die Rittersturz-Konferenz

Der Journalist Mirko Drotschmann („MrWissen2Go“) erläuterte im Rahmen der Abendveranstaltung die Geschichte der Rittersturz-Konferenz und deren Bedeutung für unsere Demokratie.

Drotschmann diskutierte anschließend im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit der Leiterin des Koblenzer Stadtarchivs Dr. Katharina Thielen, Professor Dr. Harald Biermann, dem Präsidenten der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und Dr. Tim Müller, Referent „Demokratieland Rheinland-Pfalz“ bei der Landeszentrale für politische Bildung.

Die Veranstaltung war eine Kooperation des Landtags Rheinland-Pfalz, der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz sowie der Stadt Koblenz. Durch den Abend führte die Moderatorin Sofia Kats.