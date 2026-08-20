Jüngst informierte die Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ und der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Koblenz auf dem Dillemarkt in der Koblenzer Schloßstraße über verschiedene Themen der Kriminalprävention. Interessierte hatten die Gelegenheit, sich persönlich beraten zu lassen, Fragen zu stellen und praktische Sicherheitstipps für ihren Alltag mitzunehmen.

Von 14 bis 20 Uhr standen die Geschäftsstellenleiterin der Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“, Natalie Bleser, die Sicherheitsberaterinnen für Seniorinnen und Senioren Beate Müden und Martina Kalisch sowie ein Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes als Ansprechpartner zur Verfügung.

Besonders häufig ging es um den Schutz vor Online- und Telefonbetrug, Taschendiebstahl sowie um Möglichkeiten, die eigene Wohnung oder das eigene Haus besser vor Einbrüchen zu schützen. Darüber hinaus wurden Ratgeber zum richtigen Verhalten in Krisen- und Katastrophensituationen ausgegeben.

„Prävention bedeutet, Risiken frühzeitig zu erkennen und ihnen möglichst zuvorzukommen. Durch gezielte Sensibilisierung und konkrete Verhaltenstipps können viele Gefahrensituationen bereits im Vorfeld verhindert werden“, betont Natalie Bleser, Geschäftsstellenleiterin der Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“.

Die Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ setzt auch zukünftig auf den persönlichen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern und wird mit weiteren Informations- und Beratungsangeboten im Koblenzer Stadtgebiet präsent sein.

Bildunterzeile:

Jüngst informierte die Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ und der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Koblenz auf dem Dillemarkt in der Koblenzer Schloßstraße über verschiedene Themen der Kriminalprävention. Foto: Andreas Egenolf/Stadt Koblenz