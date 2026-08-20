Jeden ersten Mittwoch eines Monats lädt das Team des Frühstückstreffs im JuBüZ (Jugend- und Bürgerzentrum Karthause, Potsdamer Str. 4, 56075 Koblenz- Karthause) zum Stadtteilfrühstück ein. In der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr besteht die Möglichkeit, lecker zu frühstücken, Freunde und Bekannte zu treffen oder auch neue Kontakte zu knüpfen.

Jochen Handschuch möchte bei der nächsten Auflage des Frühstücks am 2. September die Teilnehmenden in seinem Reisebericht mitnehmen auf eine Reise von Johannesburg zu den Drakensbergen und zum berühmten Krügerpark mit all seinen Tieren. Von dort führt die Fahrt durch Eswatini (Swaziland) mit spannenden Stopps nach Durban und letztlich per Flug nach Port Elizabeth.

Von hier aus geht es über die Garden Route auf dem Weg in die bekannte Weinregion um Stellenbosch. Den Höhepunkt bildet dann das Kap der Guten Hoffnung und die aufregende Metropole Kapstadt.