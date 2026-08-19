Am Sonntag, 23. August, um 18 Uhr kommen in der Rhein-Mosel-Halle Koblenz erneut professionelle Musikerinnen und Musiker für ein Benefizkonzert zusammen. Auf dem Programm stehen Werke von Charles Ives, Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms. Der Erlös des Konzerts kommt – nach Abzug der notwendigen Veranstaltungskosten – dem Kinderschutzbund Koblenz e.V. zugute, der in diesem Jahr sein 55-jähriges Bestehen feiert.

Das Benefizkonzert wird von der Stadt Koblenz und dem Kultur- und Schulverwaltungsamt unterstützt. Neben dem sozialen Zweck des Abends ist es den Beteiligten ein besonderes Anliegen, auch jungen Menschen den Zugang zu einem großen klassischen Konzert möglichst unkompliziert zu ermöglichen.

Dafür gibt es in diesem Jahr die Aktion „Kulturbuddy“: Kinder, Schülerinnen und Schüler sowie Jugendliche und ihre Geschwister können in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenlos das Konzert besuchen. Die Begleitung kann dabei ebenso ein Elternteil sein wie Großeltern, Tante oder Onkel, Patin oder Pate – oder ein anderer erwachsener Mensch, mit dem der Konzertbesuch gemeinsam erlebt werden möchte.

Die Idee dahinter ist einfach: Kultur gemeinsam erleben – unabhängig vom eigenen Geldbeutel. Gerade Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit bekommen, klassische Musik unmittelbar kennenzulernen: mit einem großen Orchester, außergewöhnlichen Solistinnen und Solisten und Musik, die von leisen, fragenden Momenten bis zu großer sinfonischer Kraft reicht.

Auch Schulklassen und andere größere Gruppen sind ausdrücklich willkommen. Für sie kann nach vorheriger Absprache eine Sonderregelung vereinbart werden. Denkbar ist beispielsweise, dass je zehn junge Konzertbesucherinnen und -besucher drei reguläre Tickets erworben werden. Damit soll der gemeinsame Konzertbesuch auch für größere Gruppen erschwinglich bleiben und zugleich zur Deckung der notwendigen Veranstaltungskosten beitragen.

Das Orchester setzt sich aus professionellen Musikerinnen und Musikern aus Koblenz und der Region zusammen, die für dieses Benefizprojekt weitgehend ehrenamtlich zusammenkommen.

Geleitet wird das Konzert von Andreas Stickel, Musiker im Staatsorchester Rheinische Philharmonie und Dirigent des Projekts.

So verbindet der Abend musikalischen Anspruch, soziales Engagement und kulturelle Teilhabe – und lädt ausdrücklich auch diejenigen ein, für die der Besuch eines großen klassischen Konzerts bisher vielleicht noch keine Selbstverständlichkeit war.