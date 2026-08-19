Bürgermeister Peter Jung trifft neuen EIRENE-Geschäftsführer Guido Dost

Ein erstes persönliches Kennenlernen und gleich viele Themen für den weiteren Austausch: Neuwieds Bürgermeister Peter Jung besuchte kürzlich gemeinsam mit Sandra Mette, stellvertretende Leiterin des Amtes für Soziales, Senioren und Integration, Guido Dost als neuen Geschäftsführer des Friedensdienstes EIRENE. Zusammen mit Julia Dietz aus dem Leitungsteam der EIRENE-Geschäftsstelle sprachen sie über aktuelle gesellschaftliche Fragen, die bisherigen Projekte und darüber, was Stadt und Friedensdienst künftig anstoßen können.

Die Stadt Neuwied und EIRENE verbindet bereits ein vertrauensvoller gemeinsamer Weg. Dazu gehört das Projekt „Starke Nachbar_Innen“, das mit dem Diakonischen Werk ins Leben gerufen wurde. Es fördert Integration und gesellschaftliche Teilhabe, schafft Möglichkeiten für Begegnung und interkulturellen Austausch und wendet sich gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus.

„Soziale Teilhabe und Integration sind entscheidend für ein gutes Miteinander in unserer Stadt. Sie leben davon, dass Menschen offen aufeinander zugehen, sich einbringen und bereit sind, das Zusammenleben aktiv zu gestalten“, betont Jung. „Mit EIRENE haben wir dafür einen engagierten und verlässlichen Partner. Ich freue mich sehr, dass wir die gute und vertrauensvolle Arbeit mit EIRENE auch mit Guido Dost fortsetzen können. Für seine neue Aufgabe wünsche ihm viel Erfolg und eine glückliche Hand“, so Jung. „Das erste Gespräch hat gezeigt, dass wir viele Themen teilen – und auch schon einige Ideen haben, die wir weiterverfolgen möchten.“

Zum Bild: Bürgermeister Peter Jung, Julia Dietz und Guido Dost von EIRENE und stellvertretende Amtsleiterin Sandra Mette vor der EIRENE-Geschäftsstelle in Neuwied.

(Foto: Teofil Abu-Mansur)