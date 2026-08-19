Stadtbücherei geöffnet

Lahnstein. Die Verwaltungsgebäude und Dienststellen der Stadtverwaltung Lahnstein, das Freibad sowie die Außenstellen Jugendkulturzentrum, Servicecenter, Stadtarchiv und Touristinformation bleiben am Donnerstag, 03. September 2026 aufgrund einer internen Veranstaltung geschlossen.

Die Stadtbücherei Lahnstein ist an diesem Tag regulär von 10.00 bis 12.00 Uhr sowie von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Das Stadtarchiv öffnet am Montag, 07. September wieder, alle anderen Dienststellen stehen ab Freitag, 04. September zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.