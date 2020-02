Hühnergeschichte in der StadtBibliothek

Das Bibliotheksteam und Ada Fürstenau heißen am Donnerstag, den 5. März 2020, alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zur wöchentlichen Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Auf dem Programm steht die Geschichte von der Henne Trudel Gedudel. Trudel lebt auf dem Hühnerhof „Das Gelbe vom Ei“ zusammen mit vielen anderen Tieren. Insgeheim träumt Trudel aber davon, die Welt zu entdecken. Als sie eines Tages vom Zaun des Geheges in die Freiheit purzelt, ist das der Beginn einer abenteuerlichen Reise…

Was Trudel Gedudel in der weiten Welt erlebt, wird ab 16:00 Uhr vorgelesen. Anschließend werden bunte Bilder gemalt.

Die Dauer der Veranstaltung beträgt ca. eine Stunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Voranmeldung unter Tel. 0261 /129 2624 wird gebeten. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 28.02.2020