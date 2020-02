Zeugen gesucht

Koblenz (ots) – Am 20.02.2020 (Weiberfastnacht) gegen 19:50 – 20:00 Uhr kam es in der Burgstraße Höhe Irish Pub zu einem Körperverletzungsdelikt. Hierbei wurde der Geschädigte von einer männlichen Person (ca. Anfang 20, schlanke Statue, südländisches Aussehen) zunächst angerempelt und dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Sein Kollege eilte ihm zur Hilfe, die Gegenseite vermehrte sich ebenfalls und letztlich standen die zwei Geschädigten einer Gruppe von 15-20 Personen (männlich, südländisches Aussehen) gegenüber. Sie wurden massiv durch Schläge und Tritte angegangen. Hierbei wurde einer der Geschädigten schwer verletzt. Aufgrund des hohen Personenaufkommens ist davon auszugehen, dass der Vorfall von mehreren Zeugen beobachtet worden sein dürfte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 27.02.2020