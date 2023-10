Sie war die erste Weltrekordhalterin für den tiefsten gesungenen Ton einer Frau. Ihre Stimme ist so außergewöhnlich und markant, dass nun auch Hollywood auf sie aufmerksam geworden ist. Helen Leahey, bereits in Deutschland und Großbritannien bekannt für ihren dunklen und beeindruckenden Sound (The Voice of Germany 2017, The Voice UK 2022), wurde nun von einer Casting Agentur in Los Angeles entdeckt und gefragt, ob Sie Ihre Stimme der ‚Dämonin‘ in dem bald erscheinenden Film (5. Oktober) “Der Exorzist: Bekenntnis” leihen würde. Die gebürtige Britin ist wie gemacht für diese Rolle, in die sie nicht nur ihre gewaltiges Stimmvolumen , sondern auch ihre Muttersprache mit einbringen konnte.

Der erste Film ‚Der Exorzist‘ – veröffentlicht 1973 zählt zu den größten Horrorfilmen aller Zeiten. Damals hat die Oscar-Gewinnerin Mercedes McCambridge Ihre Stimme für den Dämonen eingesetzt.

Helen Leahey freut sich sehr darüber, dass ihre Theater-Ausbildung aus früherer Zeit nun wieder Verwendung findet, zumal sie sich in den letzten Jahren fast ausschließlich ihrer Musik und dem Gesang gewidmet hat.

Die bekannte Hauptmelodie des Originalfilms von Musiker Mike Oldfield gehört bis heute in jede Halloween-Playliste. Als großer Fan von Oldfield wurde Helen auch von ihm in ihrer musikalischen Entwicklung beeinflusst. Dass ihre Stimme und Oldfields weltbekannte Filmmelodie in der Fortsetzung vereint werden, ist für die Künstlerin ein absolutes Highlight. Natürlich gibt Helen trotzdem weiterhin Konzerte mit traditionellen keltischen Liedern, eigenen Songs oder auch bekannten Hits mit ihrem eigenem Flair. Gebucht werden kann sie auf ihrer Website www.helenleahey.com.