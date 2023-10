Die Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz (WWA) Region Koblenz e.V. hat ihren geschäftsführenden Vorstand für die kommenden zwei Jahre neu gewählt. Das Amt des Vorstandsvorsitzenden bekleidet nun Prof. Dr. Stefan Wehner, Präsident der Universität Koblenz. Als seine beiden Stellvertreter fungieren Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz sowie Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka Versicherungen. Vervollständigt wird das neue Team durch Matthias Nester, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Koblenz, der das Amt des Schatzmeisters übernimmt.

„Ich bedanke mich ganz recht herzlich für die große Unterstützung der WWA im Zuge der Neugründung der Universität Koblenz in den Jahren und freue mich umso mehr über das Vertrauen der WWA-Mitglieder in meine Person. Als Vorsitzender werde ich mich dafür einsetzen, dass die WWA als wertvolle Einrichtung zum Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft weiter genutzt wird, um so das gegenseitige Verständnis zu stärken und einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Region zu leisten. Auch als landesweiter Akteur für die Belange des nördlichen Rheinland-Pfalz ist und bleibt die WWA eine wichtige Institution für unsere Region.“, erklärt Prof. Dr. Stefan Wehner.

Prof. Dr. Karl Stoffel, einer der beiden stellvertretenden Vorsitzenden, betonte die Bedeutung der WWA für die Fachkräftesicherung vor Ort, die ihm besonders am Herzen liege: „Durch die enge Verzahnung von Bildungseinrichtungen und Unternehmen schaffen wir nicht nur exzellente Karrieremöglichkeiten für unsere Absolventinnen und Absolventen, sondern stärken auch die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit unserer heimischen Unternehmen.“

„Ich freue mich, meine Aufgabe bei der WWA weiterführen zu dürfen. In ihrer 118-jährigen Geschichte und ihrer Entwicklung zum größten privaten Arbeitgeber der Stadt hat die Debeka die enorme Bedeutung einer Allianz zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in zahlreichen Projekten zu schätzen gelernt. Aufgrund unserer Erfahrung als Förderer der Wissenschaft ist uns bewusst, dass beide Bereiche von dieser Vernetzung profitieren. Dieses fruchtbare Miteinander sichert außerdem die strategische Zukunft der Stadt Koblenz als regionale Metropole“, sagt Thomas Brahm.

Die WWA ist ein gemeinnütziger Verein mit Mitgliedern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in der Region Koblenz, der sich für einen stärkeren Dialog in der Region und den Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft einsetzt. Unter anderem organisiert die WWA den jährlichen Hochschulpreis und begleitet inhaltlich wie finanziell Veranstaltungen und Projekte an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft.

Mehr Informationen zur WWA unter: https://www.wwa-koblenz.de/