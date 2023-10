Auftaktveranstaltung mit Beigeordnetem Ralf Seemann – Jetzt teilnehmen unter www.neuwied.de/sicherheit

Welche Probleme gibt es in Ihrer Wohngegend? Wo fühlen Sie sich unsicher? Wo liegt Müll? Um welche Themen sollte sich die Stadt vorrangig kümmern? Die Stadtverwaltung hat eine Online-Befragung zu „Sauberkeit und Sicherheit in Neuwied“ gestartet. „Wir möchten mit den Bürgern in einen permanenten Austausch kommen und ihnen auch die Möglichkeit geben, ihre Ideen zu präsentieren“, machte der Beigeordnete Ralf Seemann bei der Auftaktveranstaltung in der Volkshochschule deutlich. Dabei, so ergänzte er, sollten zwar keine falschen Erwartungen geweckt werden, „weil es kein Entscheidungsgremium ist“, aber die Anliegen würden weitergetragen. Außerdem werde es für die Bürger Rückmeldungen geben, was aus ihren Ideen geworden ist, versprach er.

„Neuwied steht beim Thema Sicherheit im Vergleich mit anderen Städten gut da und auch die Lebensqualität ist hoch. Das bedeutet aber nicht, dass wir daran nicht gemeinsam weiterarbeiten können, um unsere Stadt noch besser zu machen“, ergänzte Ordnungsamtsleiter Gerd Schneider und erklärte, dass bei der Befragung alle Bürgerinnen und Bürger – ob aus der Innenstadt oder den Stadtteilen – zu unterschiedlichen Fragen ihre persönliche Einschätzung abgeben können. „Aspekte können mögliche Probleme in der eignen Wohngegend sein, ob Schmierereien an Hauswänden oder Müll auf Grünflächen und Straßen. Auch undisziplinierte Autofahrer, Streitereien und Schlägereien sowie Ausländerfeindlichkeit zählen dazu“, sagte er.

Ebenfalls relevant sind individuelle Eindrücke, welche Orte ein unsichereres oder unbehagliches Gefühl auslösen und wie sich die Tageszeit darauf auswirkt. Unabhängig von Zeit und Ort geht es auch allgemein um die Sorge, welche mögliche Straftat geschehen könnte und was der Einzelne persönlich unternimmt, um sich zu schützen. „Statistiken und das eigene Empfinden stimmen nicht immer miteinander überein. Auch wenn objektive Erhebungen sagen, dass die Kriminalität in einem Bereich gering ist, können sich Menschen gerade dort subjektiv unsicher fühlen. Wir nehmen das ernst und möchten mehr zum Sicherheitsempfinden der Neuwiederinnen und Neuwieder erfahren“, hält Beigeordneter Ralf Seemann als städtischer Ordnungsdezernent fest und bittet daher alle Bürger, an der Online-Befragung der Neuwieder Verwaltung teilzunehmen: www.neuwied.de/sicherheit .

Bildunterschrift: „Wir wollen mit Ihnen, unseren Bürgern, in einen permanenten Austausch kommen“, unterstrich Beigeordneter Ralf Seemann bei der Auftaktveranstaltung zum Thema „Sauberkeit und Sicherheit in Neuwied“. Foto: Stadt Neuwied / Ulf Steffenfauseweh