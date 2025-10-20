Interaktiver Austausch mit Vortrag am 28. Oktober 2025 von 16:00 bis 17:30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Neuwied

Kreis Neuwied. „Alleinerziehend – Wie kann ich das schaffen?“ ist der Titel einer kostenfreien Veranstaltung am Dienstag, 28. Oktober 2025, von 16:00 bis 17:30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Neuwied. Der Vortrag soll dazu animieren, in den Austausch zu kommen und Impulse für den Alltag mitzunehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Arbeit, Haushalt und Kindererziehung – bei Alleinerziehenden liegt die Verantwortung für viele Lebensbereiche auf einer einzigen Person. Hinzu kommen oftmals finanzielle Sorgen, wenig Zeit für sich selbst sowie gesellschaftliche Vorurteile oder belastende Erfahrungen aus einer Trennungssituation. All das führt dazu, dass Alleinerziehende deutlich häufiger unter Stress stehen als Eltern, die sich gegenseitig unterstützen und Aufgaben teilen können.

Bei dem Forum am 28.Oktober sollen Betroffene Antworten darauf erhalten, wie sie in dieser herausfordernden Lebenssituation ihre Kräfte besser einteilen-, neue Stärke entwickeln- und passende Hilfsangebote finden und nutzen können.

„Mit Angeboten wie diesem möchten wir praktische Wege aufzeigen, wie sich hier vor Ort Unterstützung finden lässt und die Gesundheit gestärkt werden kann“, erklärt Verena Bruchhof, Psychiatriekoordinatorin im Landkreis Neuwied.

Dank der Kinderbetreuung ab 5 Jahren während des Vortrags ist die Teilnahme für Eltern unkompliziert möglich. „Wir möchten eine Atmosphäre schaffen, in der sich Mütter und Väter in Ruhe informieren und austauschen können. Das Mehrgenerationenhaus ist dafür ein idealer Ort“, betont Jennifer Welker, Koordinatorin im Mehrgenerationenhaus Neuwied. Wenn eine Kinderbetreuung benötigt wird, wird um Mitteilung an die Mailadresse mgh@fbs-neuwied.de oder die Telefonnummer 02631 390730 gebeten.

Die Veranstaltung ist Teil des Projekts „Gesundheit für alle!“, das von der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG) mit Förderung des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz umgesetzt wird.

„Alleinerziehend – Wie kann ich das schaffen?“, kostenfreie Veranstaltung am Dienstag, 28. Oktober 2025, von 16:00 bis 17:30 Uhr, Mehrgenerationenhaus Neuwied, Wilhelm-Leuschner-Straße 1, 56564 Neuwied, Saal der Familienbildungsstätte 1. OG.