Das Gesundheitsamt Mayen-Koblenz bietet am Standort Koblenz, Mainzer Straße 60a, ab November 2025 jeden zweiten Donnerstag im Monat eine öffentliche, kostenfreie Impfung gegen Masern/Mumps/Röteln für Kinder ab dem zwölften Lebensmonat und Erwachsene an.

Der nächste Impftermin ist somit am Donnerstag, 13. November 2025, von 14:00 bis 15:00 Uhr.

Erforderlich ist lediglich ein Impfausweis. Eine vorherige Anmeldung ist wünschenswert, jedoch nicht zwingend erforderlich. Kinder unter 18 Jahren benötigen die schriftliche Einverständniserklärung der Eltern.

Im Rahmen der Impfsprechstunde werden derzeit ausschließlich Impfungen gegen Masern/Mumps/Röteln durchgeführt. Weitere Impfungen sowie eine allgemeine Impf- oder Reiseimpfberatung werden nicht angeboten.