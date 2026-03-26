Auf reges Interesse stieß der öffentliche Vortrag zum Thema Künstliche Intelligenz in Koblenz, zu dem der Verein Pro Justiz am 19. März in den Rathaussaal eingeladen hatte. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen, Chancen und Herausforderungen moderner KI-Technologien zu informieren.

Referentin Maria A. Wimmer von der Universität Koblenz vermittelte in ihrem Vortrag „Unterschiedliche KI-Technologien und deren Auswirkungen“ einen umfassenden Überblick über die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz. Dabei spannte sie den Bogen von frühen regelbasierten Systemen über maschinelles Lernen und neuronale Netze bis hin zu modernen, auf Transformern basierenden Anwendungen wie ChatGPT.

Anhand praxisnaher Beispiele zeigte Prof. Wimmer die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von KI in Wirtschaft, Verwaltung und Alltag auf. Gleichzeitig ging sie auch auf kritische Aspekte ein. So wurden insbesondere Verzerrungen in Daten (Bias) sowie das sogenannte „Halluzinieren“ generativer Systeme thematisiert, bei dem KI fehlerhafte oder frei erfundene Inhalte erzeugen kann.

Die Referentin betonte die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit KI-Technologien und rief dazu auf, deren Einsatz stets kritisch zu hinterfragen. Der Vortrag bot damit nicht nur fundiertes Wissen, sondern auch wichtige Impulse für die gesellschaftliche Diskussion rund um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Im Anschluss entwickelte sich eine lebhafte Diskussion, in der die Teilnehmenden Fragen stellten und eigene Perspektiven einbrachten. Die Veranstaltung wurde insgesamt als informativ und anregend wahrgenommen.