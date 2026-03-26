Drei kulturelle Einrichtungen bieten vielseitige Einblicke ab 1. September 2026

Lahnstein. Ab dem 1. September 2026 können junge Menschen in Lahnstein wieder ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Kultur (FSJ Kultur) absolvieren. Angesprochen sind Interessierte zwischen dem Ende ihrer Schulpflicht und dem 26. Lebensjahr, die praktische Erfahrungen im Kulturbereich sammeln möchten. Einsatzstellen sind das Jugendkulturzentrum, die Stadtbücherei und das Theater Lahnstein.

Das Jugendkulturzentrum Lahnstein ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt, die auf den vier Säulen Begegnung, Beratung, Bildung und Kultur basiert. Im Mittelpunkt stehen offene Kinder- und Jugendarbeit, Kreativangebote sowie Kulturveranstaltungen. Die Tätigkeitsbereiche umfassen unter anderem die Vorbereitung und Begleitung von Veranstaltungen, Freizeiten, Konzerten und Lesungen sowie die Unterstützung im täglichen Betrieb des Hauses, das mit einem Café-, Internet- und Freizeitbereich ausgestattet ist.

Die Stadtbücherei Lahnstein ermöglicht einen tiefen Einblick in die Welt der Medienpädagogik. Neben der klassischen Arbeit mit Büchern und digitalen Medien kommen hier kreative Vermittlungsformate wie Kamishibai, Bee-Bots, Tonies oder die Erzählschiene zum Einsatz. Die Tätigkeit in der Bücherei fördert organisatorische Fähigkeiten und eröffnet praxisnahe Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Menschen verschiedenster Herkunft.

Das Theater Lahnstein bietet Einblicke in die vielfältigen Aufgabenbereiche der Kulturarbeit. Hier werden Einblick gewonnen, wie Veranstaltungen konzipiert, geplant und umgesetzt werden. Zum Alltag gehören Aufgaben rund um Künstler-Booking, Veranstaltungsbewerbung und Veranstaltungsorganisation. Dabei können kreative Ideen eingebracht, eigene Projekte entwickelt und Organisationsgeschick erprobt werden.

Vorausgesetzt wird kein bestimmter Schulabschluss oder Notenschnitt – entscheidend sind das Interesse an Kultur und die Bereitschaft, sich aktiv auf die jeweiligen Einsatzbereiche einzulassen. Im FSJ erhält man ein monatliches Taschengeld, ist sozialversichert und nimmt an insgesamt 25 Bildungstagen teil. In diesen werden notwendiges Wissen und Kompetenzen für die Arbeit in den Einsatzstellen vermittelt und die persönliche Entwicklung und berufliche Orientierung gestärkt. Zudem wird das FSJ als Praxisteil bei der Erlangung der Fachhochschulreife anerkannt.

Weitere Informationen sowie das Bewerbungsverfahren sind online unter www.fsjkultur-rlp.de zu finden.

Bildunterzeile:

Das FSJ in Lahnstein bietet vielseitige Einblicke in die kulturelle Arbeit der Stadt. (Foto 1+3: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein, Foto 2: Mira Bind / Stadtverwaltung Lahnstein)