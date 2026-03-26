Der ADAC Mittelrhein e.V. veranstaltet am 14. Juni 2026 auf dem Trainingsgelände in Winningen einen Schnupperkurs im Trial-Sport für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14.

Trial ist eine faszinierende Motorsportdisziplin, bei der es nicht um Geschwindigkeit geht, sondern um präzise Steuerung, Balance und das Überwinden anspruchsvoller Hindernisse. Mit speziell für diesen Sport konstruierten Motorrädern wird ein Parcours mit verschiedenen natürlichen oder künstlichen Hindernissen ohne Bodenberührung bewältigt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Schnupperkurses haben die Gelegenheit, in die Welt des Trial-Sports einzutauchen. Der ADAC Mittelrhein e.V. stellt eigene Motorräder zur Verfügung, was den Einstieg besonders leicht macht – eigene Fahrzeuge sind nicht erforderlich. Ziel der Veranstaltung ist es, Kinder und Jugendliche spielerisch an die Grundlagen dieses spannenden und herausfordernden Motorsports heranzuführen.

Eltern, die ihre Kinder für diesen Tag anmelden möchten, können dies bis zum Anmeldeschluss am 14. Mai 2026 tun. Das Anmeldeformular und weitere Informationen können beim ADAC Mittelrhein e.V. unter der E-Mail-Adresse sabrina.may@mrh.adac.de oder telefonisch unter 0261 13 03 276 angefordert werden.