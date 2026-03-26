Der Klimawandel sorgt im Sommer teilweise für extrem hohe Temperaturen, was die Situation von wohnungslosen Menschen verschärft. Um so wichtiger sind Hilfsmittel für den Schutz vor Sonne und Hitze.

Bürgermeisterin Ulrike Mohrs hat drei lokale Hilfsorganisationen mit Hitzeschutzartikeln unterstützt. Im Rahmen einer Übergabe wurden Caps, Sonnenbrillen, Wasserflaschen und Sonnencreme an den AWO Kreisverband-Koblenz Stadt e.V., den Caritasverband Koblenz e.V. und den Verein Die Schachtel e.V. übergeben.

Die Maßnahme richtet sich an wohnungslose Menschen und zielt darauf ab, gesundheitliche Risiken bei extremer Hitze zu vermindern. Die Bürgermeisterin setzt damit ein Zeichen für konkret vor Ort leistbare Hilfe und erhöhtes Bewusstsein für Hitzeschutzmaßnahmen.

Die Trägervertretungen Michael Bungarten (AWO Kreisverband-Koblenz Stadt e.V.), Julian Sommer (Caritasverband Koblenz e.V.) und Jürgen Michel (Die Schachtel e.V.) danken für die Unterstützung. Die Hitzeschutzartikel ergänzen bestehende Angebote der Organisationen und ermöglichen eine schnellere, gezieltere Hilfe vor Ort. Wasser, Sonnencreme, Sonnenbrillen und Cap schützen die Gesundheit der Menschen in der heißen Jahreszeit und unterstützen Beratungs- und Begleitangebote der Träger.

Foto (Stadt Koblenz/ Susan Krause): von Links: Nathalie Kasten (Sozialamt Stadt Koblenz), Michael Bungarten (AWO Kreisverband-Koblenz Stadt e.V.), Julian Sommer (Caritasverband Koblenz e.V.), Ulrike Mohrs, Thomas Putz (Sozialamt Stadt Koblenz) und Jürgen Michel (Die Schachtel e.V.)