Auch in diesem Jahr lud die Stadt Boppard ihre Seniorinnen und Senioren zu den traditionellen Ausflugsfahrten auf dem Rhein ein – und erneut war die Resonanz sehr groß. Insgesamt nahmen knapp 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen zehn Ortsbezirken an den Seniorentagen teil. Bei bestem Sommerwetter standen gesellige Stunden, gute Gespräche und gemeinsames Feiern im Mittelpunkt.

Die Ausflüge verteilten sich auf drei Tage und begannen jeweils mit der Anreise per Reisebus aus den Ortsbezirken. Ziel war das Fahrgastschiff „Stadt Vallendar“, das auf dem Rhein zu einer rund dreistündigen Tour einlud. Bereits am ersten Termin, Dienstag, 16. Juni 2026, gingen 252 Seniorinnen und Senioren aus dem Ortsbezirk Boppard an Bord und genossen die Fahrt bei durchgehend sonnigen Bedingungen.

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, folgten 210 Gäste aus den Ortsbezirken Bad Salzig, Hirzenach, Holzfeld, Rheinbay und Weiler. Den Abschluss bildete am Donnerstag das Niederkirchspiel mit 137 Teilnehmenden, die ebenfalls einen abwechslungsreichen Nachmittag auf dem Wasser erlebten.

Nach der Rückkehr an Land ging es jeweils in die Stadthalle der Stadt Boppard, wo ein gemeinsames Beisammensein mit Imbiss und musikalischer Unterhaltung wartete. Dort wurde gefeiert, geschunkelt und in angenehmer Atmosphäre der Tag ausklingen gelassen.

Auch Bürgermeister Jörg Haseneier sowie die jeweiligen Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher begrüßten die Gäste persönlich an Bord und in der Stadthalle. Sie zeigten sich erfreut über die anhaltend hohe Beteiligung der Generation 65 plus sowie deren Lebens- und Ehepartner.

Um einen Teil der gestiegenen Kosten für Busfahrten, Schifffahrt und Verpflegung zu decken, wurde in diesem Jahr erstmals ein Teilnehmerbeitrag von 5 Euro erhoben. Zusätzlich gingen freiwillige Spenden der Teilnehmenden ein, für die sich die Stadt ausdrücklich bedankt.

Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier (Mitte) begrüßte gemeinsam mit (von links) Michael Güntzel, Ortsvorsteher von Udenhausen, Reiner Phillipps, Ortsvorsteher von Buchholz, Jörg Schuch, Ortsvorsteher von Oppenhausen, und Heinrich Georg Ely, Ortsvorsteher von Herschwiesen, die Seniorinnen und Senioren aus dem Niederkirchspiel an Bord des Schiffes. Foto: Stadt Boppard/Denise Bergfeld