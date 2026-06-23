Koblenz/Neuwied. Ein beeindruckendes Ergebnis für den guten Zweck konnte beim 14. Charity-Golfturnier des Lions Club Koblenz Sophie von La Roche erlöst werden. Dank der großzügigen Unterstützung von Sponsoren, Teilnehmern sowie einer erfolgreichen Tombola wurden insgesamt 31.000 Euro gesammelt, die sozialen und gemeinnützigen Projekten in der Region gespendet werden. Das traditionelle Benefizturnier brachte Golfbegeisterte, Förderer und Freunde des Lions-Gedankens auf dem Golfplatz des GC Rhein-Wied zusammen und stand ganz im Zeichen von Solidarität und gesellschaftlichem Engagement. Die Veranstaltung bot nicht nur sportliche Höhepunkte, sondern vor allem die Möglichkeit, gemeinsam konkrete Hilfe für Menschen vor Ort zu leisten. „Wir sind überwältigt von der großen Unterstützung und dem Engagement aller Beteiligten“, erklärt Lions-Präsidentin Jennifer de Luca. „Dieses hervorragende Ergebnis zeigt, wie viel erreicht werden kann, wenn Menschen sich gemeinsam für den guten Zweck einsetzen.“ Ein wesentlicher Beitrag zum Spendenerfolg wurde durch die Tombola geleistet, die mit attraktiven Preisen zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Abendveranstaltung nach dem Turnier an Frohnleichnahm begeisterte. Ebenso trugen die Sponsoren mit ihrer großzügigen Unterstützung maßgeblich dazu bei, dass die Spendensumme von 31.000 Euro erzielt werden konnte. Die Erlöse des Charity-Golfturniers kommen jedes Jahr vollständig regionalen Projekten zugute. Unterstützt werden Einrichtungen und Initiativen, die sich für Kinder, Jugendliche, Familien sowie Menschen in schwierigen Lebenssituationen engagieren. Damit setzt der Lions Club Koblenz Sophie von La Roche sein langjähriges Engagement für das Gemeinwohl in der Region fort. „Ein großer Dank gilt auch dem Golfclub, der uns seit Jahren bei unserer Charity unterstützt, das ist nicht selbstverständlich.“, so de Luca. Auch im nächsten Jahr soll das Turnier wieder stattfinden, dann wird es das 15. Jubiläumsturnier sein.