Rückkehr eines Koblenzer Originals: Nach fast zehnjähriger Pause und einer umfassenden Restaurierung geht der koveb Oldie-Bus wieder in Betrieb – mit historischem Charme und einer neuen Zapfanlage. Die Auftaktfahrt findet am 19. Juni im Beisein von Oberbürgermeister David Langner statt. Anschließend wird das nostalgische Fahrzeug wieder als mobile Veranstaltungs-Location in Koblenz und der Region unterwegs sein. Buchungen sind ab sofort bei der koveb möglich.

„Mit dem Oldie-Bus kehrt ein echtes Stück Koblenzer Geschichte auf die Straßen unserer Stadt zurück. Vor über fünf Jahrzehnten von der damaligen KEVAG in den Dienst gestellt, freuen wir uns, dass dieses Kult-Fahrzeug nun nach seiner „Rundum-Erneuerung“ wieder für viele begeisterte Gesichter sorgen wird – egal ob man im Bus sitzt oder ihn einfach nur von außen betrachtet. Ich wünsche dem Oldie noch viele erfolgreiche Dienstjahre. Die koveb hat nun ein automobiles Schätzchen auf dem Hof stehen“, so Oberbürgermeister David Langner.

Der koveb Oldie-Bus ist ein MAN Metrobus Baujahr 1970. Nur sechs Metrobusse sind heute noch erhalten – einer davon ist der koveb-Oldie. Während seiner aktiven Zeit als Linienbus in Koblenz war er bis 1981 mehr als 450.000 Kilometer im Einsatz. Für koveb-Geschäftsführer Hansjörg Kunz ist der Bus ein echtes Unikat: „Der koveb-Oldie ist ein Symbol der über 100-jährigen Tradition unseres modernen Verkehrsunternehmens. In der gesamten Region werden Sie wohl keinen vergleichbaren Linienbus finden, der Historie und Gegenwart mit so viel Charme und Nutzen verbindet. Oldtimer-Busse sind für gewöhnlich Ausstellungsstücke – unserer fährt!“

Miet me!

Ob Hochzeit, Firmenfeier oder Geburtstag – der Oldie-Bus mit dem amtlichen Kennzeichen KO-VB 170 kann ab sofort wieder für Veranstaltungen und Gruppenfahrten gebucht werden. Zur Auswahl stehen Touren-Module zwischen drei und zehn Stunden für jeweils bis zu 34 Personen:

Minimale Dauer: 3 Stunden (597,- € pauschal bzw.18,- € p.P. bei voller Auslastung)

Maximale Dauer: 10 Stunden

Stundenpreise: 199,- € (3 bis 7 Stunden) bzw. 179,- € (ab 8 Stunden)

Im Preis enthalten sind Fahrzeugmiete, Fahrpersonal und Kraftstoff. Die Route wird im Vorfeld individuell abgestimmt – selbstverständlich unter Berücksichtigung des Alters und der technischen Besonderheiten des Fahrzeugs. Buchungsanfragen nimmt die koveb unter oldiebus@koveb.de entgegen. Auch Touren in Zusammenarbeit mit der Koblenz Touristik sind in Planung.

Bus mit Zapfanlage

Ein besonderes Highlight ist die moderne FlexiDraft-Zapfanlage unseres Kooperationspartners Bitburger. Bei der Buchung können Kunden aus verschiedenen Getränkeoptionen aus dem Sortiment der Bitburger Braugruppe wählen – vom frisch gezapften Königsbacher Fassbier bis zum Softdrink. Und mit der nostalgischen Königsbacher-Werbung knüpft der Oldie auch optisch an seine früheren Jahre an. „Ich bin begeistert, mit wie viel Liebe und Sorgfalt die koveb den Oldie-Bus wieder Instand gesetzt hat“, betont Michael Stumpf, Vertriebsleiter Südwest der Bitburger Braugruppe. „Es macht mich stolz, dass der Bus im Königsbacher-Design zukünftig in Koblenz und Umgebung unterwegs sein wird.“

Historie und Restaurierung

„Als der Oldie 2018 wegen Rost und technischer Probleme aus dem Verkehr gezogen wurde, waren wir nicht sicher, ob die Rückkehr gelingen kann“, so Hansjörg Kunz. „Daher waren wir froh, dass die Firma MAN die umfassende Restaurierung in einer eigenen Spezialwerkstatt übernommen hat.“ Marc Maubach, MAN Regionalleiter, erklärt das Engagement mit der historischen Bedeutung des Fahrzeugs: „Manche Fahrzeuge werden alt – andere werden zu Legenden. Dieser MAN Bus ist eine solche Legende, geprägt durch die lange Partnerschaft mit koveb.“

Historie

Baujahr: 1970

Erstzulassung: 22.06.1970

Typ: Linienbus MAN 750 HO-M11 „Metrobus“

Leistung: 117 KW (160 PS)

1970-1981: Einsatz als Linienbus der KEVAG mit 456.125 km Fahrleistung

1982-1991: Ausbildungsfahrzeug für Berufskraftfahrer

1991: Umrüstung mit Theke zum Party-Bus, wobei die originale Bestuhlung und Ausrüstung weitestgehend erhalten bleiben

1991-2018: Einsatz als Veranstaltungsbus für Feiern und Ausflugsfahrten, mit Renovierungs-Pause 2012

2018: Stilllegung wegen Fahruntüchtigkeit

2023-2026: Umfassende Restaurierung und Einbau einer neuen Theke

2026: Revival als Veranstaltungs-Bus

Restaurierung

Der Bus wurde am 11. Juli 2018 wegen erheblicher Rostschäden und mangelnder Fahrtüchtigkeit außer Betrieb genommen. Am 15. Dezember 2021 erfolgte die Überführung in eine MAN-Werkstatt nach Berlin, die auch auf historische Fahrzeuge spezialisiert ist. Hier wurden grundlegende Arbeiten ausgeführt:

Umfassende Rostsanierung einschließlich Demontage der Karosserie, Erneuerung geschädigter Bereiche und Neulackierung

Erneuerung des Abgaskrümmers

Überarbeitung der Druckluftanlage

Einbau von ca. 100 Metern neuer Fensterdichtungen

Mitte Juli 2025 kehrte der Bus nach Koblenz in die betriebseigene Werkstatt der koveb zurück. Dort erfolgten u.a. folgende Arbeiten:

Unterbodensanierung

Einbau der von Bitburger zur Verfügung gestellten neuen Theke

Überholung der Heizungsanlage und der Abdichtung von Türen und Dachluken

Feinarbeiten wie Polsterung des Fahrersitzes, neue Musikanlage u.a.

Neben der Rostsanierung war die größte Herausforderung die Beschaffung der Ersatzteile, die ein hohes Maß an kreativer Recherche erforderte. „Das gibt es nicht bei normalen Händlern“, so Werkstattleiter Florian Hain. „Wir haben die Teile Stück für Stück aus Altbeständen, vom Oldtimermarkt oder als Nachbauten über Spezialfirmen zusammengetragen.“ Motor, Schaltung und Kupplung befinden sich weiterhin im Originalzustand von 1970. Die Fahrerinnen und Fahrer der koveb, die den Oldie-Bus steuern, werden daher speziell geschult. „Mit der alten Technik muss man sich identifizieren“, so Hain, „diesen Bus muss man hören und fühlen.“

Pressebilder:

(1) Freude über die Rückkehr des koveb Oldies: v.l. Marc Maubach (MAN Regionalleiter), Hansjörg Kunz (Geschäftsführer koveb), Oberbürgermeister David Langner, Christian Altmaier (Mitglied der koveb Gesellschafterversammlung), Michael Stumpf (Bitburger Braugruppe Vertriebsleiter Südwest), Lars Hörnig (Geschäftsführer koveb)

(2) Die neue Zapfanlage wird eingeweiht: v.l. Oberbürgermeister David Langner, koveb Geschäftsführer Lars Hörnig und Hansjörg Kunz

(3) Der frisch restaurierte koveb Oldie-Bus