Die Stadt Koblenz ist der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) beigetreten. Mit dem Ratsbeschluss vom Dezember 2025 setzt die Stadt ein klares Zeichen für die Werte und Ziele der Vereinten Nationen: für Frieden, Menschenrechte, internationale Verständigung und nachhaltige Entwicklung.

Besiegelt wurde die Mitgliedschaft nun mit der offiziellen Übergabe der Mitgliedsurkunde durch den Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland der DGVN. Dazu begrüßten Oberbürgermeister David Langner und Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider den Landesvorsitzenden Gerrit Pursch sowie Ursula Mogg, Mitglied des Bundesvorstandes der DGVN, im Rathaus.

„Koblenz ist eine weltoffene Stadt mit vielfältigen internationalen Verbindungen und einem starken zivilgesellschaftlichen Engagement. Die Mitgliedschaft in der DGVN ist für uns ein weiterer Schritt, globale Verantwortung auch auf kommunaler Ebene sichtbar zu machen und gemeinsam für die Werte einzutreten, die die Vereinten Nationen vertreten“, betont Oberbürgermeister David Langner.

Die DGVN vermittelt Wissen über die Arbeit der UN, bringt aktuelle globale Themen in die öffentliche Wahrnehmung und fördert den Austausch zwischen Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Für Koblenz eröffnet die Mitgliedschaft neue Möglichkeiten, bestehende Aktivitäten und Initiativen vor Ort mit nationalen und internationalen Netzwerken zu verbinden. Gleichzeitig profitiert die Stadt von einem breiten Angebot an Informationen, Kampagnen, Veranstaltungen und Projekten.

Landesvorsitzender Gerrit Pursch dankte bei der Urkundenübergabe Oberbürgermeister David Langner, Kulturdezernent Ingo Schneider, den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sowie dem Stadtrat für die Unterstützung auf dem Weg zur Mitgliedschaft.

„Viele Themen, die die Vereinten Nationen bewegen, begegnen uns längst im kommunalen Alltag. Sei es kulturelle Vielfalt, Bildung, Nachhaltigkeit oder gesellschaftlicher Zusammenhalt,“ erklärt Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider. „Die Mitgliedschaft in der DGVN verstehen wir als Einladung, globale Verantwortung lokal zu leben – gemeinsam mit den vielen Menschen, Vereinen und Institutionen, die sich bereits heute für eine offene, friedliche und nachhaltige Zukunft engagieren.“

Mit Blick auf die kommenden Monate kündigte Gerrit Pursch an, die zahlreichen lokalen Initiativen und Akteure zeitnah zu einem ersten Austausch nach Koblenz einzuladen. Gemeinsam sollen Erwartungen, Ideen und Perspektiven für die weitere Zusammenarbeit entwickelt werden.

Foto (Timea Laux/Stadt Koblenz): Gerrit Pursch (1.v.l., Vorsitzender des Landesverbandes Rheinland-Pfalz/Saarland der DGVN) und Ursula Mogg, (2.v.r., Mitglied des Bundesvorstandes der DGVN) überreichen Oberbürgermeister David Langner (2.v.l.) und Kultur und Bildungsdezernent Ingo Schneider (1.v.r.) die Mitgliedsurkunde der DGVN.