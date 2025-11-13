Jugendliche erlebten spannenden Tag beim Halloween Horrorfest im Movie Park Bottrop-Kirchhellen

Kreis Neuwied. Einen spannenden Tag erlebten kürzlich Jugendliche aus den Landkreisen Altenkirchen und Neuwied sowie der Verbandsgemeinde Dierdorf bei einer gemeinsamen Fahrt in den Movie Park Germany in Bottrop-Kirchhellen. Organisiert wurde die Aktion in Kooperation zwischen den jeweils zuständigen Jugendpflegen.

Im Freizeitpark erwartete die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein besonderes Highlight: das bekannte Halloween-Horror-Fest. Neben aufregenden Fahrgeschäften sorgten die aufwendig gestalteten Gruselattraktionen und Shows für Nervenkitzel und Begeisterung.

Die Jugendlichen hatten viel Spaß und genossen die gemeinsame Zeit in der Gruppe. Auch die Betreuerinnen und Betreuer zeigten sich zufrieden mit dem reibungslosen Ablauf und der rundum positiven Stimmung. Die Veranstaltung bot eine gelungene Mischung aus Abenteuer, Gemeinschaft und Spaß – und wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sicher noch lange in guter Erinnerung bleiben.

Foto-Unterzeile: Einen spannenden Tag erlebten kürzlich Jugendliche aus den Landkreisen Altenkirchen und Neuwied sowie der Verbandsgemeinde Dierdorf bei einer gemeinsamen Fahrt in den Movie Park Germany in Bottrop-Kirchhellen. Foto: Alex Müller