Die Fertigstellung des 2. Bauabschnitts am Moselring verzögert sich erneut. Grund hierfür ist ein vorgekommener Diebstahl sowie Vandalismus im gesperrten Bereich.

Die ausführende Baufirma musste am vergangenen Freitag, 7. November, feststellen, dass der für die Herstellung der Versieglung benötigte Beschichtungsstoff entwendet wurde. Aufgrund dessen konnte der Verbindungsast zwischen dem Schienenhaltepunkt Mitte und der St.-Franziskus Schule nicht wie geplant letzte Woche fertiggestellt werden.

Bereits im Sommer 2025 musste ein Vandalismusschaden am fertiggestellten Bauwerk vermeldet werden. Hier sind Passanten durch den frisch aufgetragenen Belag gelaufen und haben Fußspuren hinterlassen. Leider ist das Durchgangsverbot weitere zweimal nicht beachtet worden, sodass der Vandalismusschaden erneut auftrat.

Die Harze benötigen mehrere Stunden zum Aushärten. Die Fußspuren im frischen RHD-Belag, müssen aufwendig ausgeschliffen und im Nachgang partiell neu beschichtet werden. Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz bittet erneut, dass Absperrungen zu Baufeldern eingehalten werden.

Bei entsprechender Witterung und ausbleiben sonstiger unerwarteter Zwischenfälle, sollte der gesperrte Bereich in dieser Woche fertiggestellt werden.

Bild 1: Derzeit wird die Fußgängerbrücke am Moselring instandgesetzt. Foto: Stadt Koblenz/ Timea Laux