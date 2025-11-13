Charlotte Althans – die Gemahlin des „Ober-Hütten-Bau-Inspectors“ lädt zum Punsch und Plaudern ein

Die Sayner Hütte präsentiert eine neue weihnachtliche Führung der besonderen Art: Eine Stunde voller Geschichte, Wärme und familiärer Erinnerungen rund um die Sayner Hütte. Während der szenischen Führung übernimmt Charlotte Althans, die Gattin des „Ober-Hütten-Bau-Inspectors“ Carl Ludwig Althans, die Erzählerrolle und lädt ein zu einer persönlichen Begegnung mit Tradition und Arbeit in historischen Räumen. Dabei plaudert Charlotte Althans über weihnachtliche Bräuche und Familientraditionen, wie sie auf der Hütte gelebt worden sind. Sie gewährt Einblicke in das Schaffen und Wirken ihres Gemahls, Carl Ludwig, und schildert dessen Einfluss auf das Miteinander und die Arbeitswelt in dem preußischen Eisenhüttenwerk. Zwischen Weihnachtsplätzchen, Punsch und vertraulichen Anekdoten erinnert Charlotte daran, wie Kinder und Arbeiter die Weihnachtszeit erlebten, welche Rituale gepflegt wurden und wie das Leben auf der Hütte von damals aussah.

Die kurzweilige Führung bietet eine sinnliche Mischung aus historischen Fakten, persönlichen

Geschichten und authentischen Alltagsmomenten. Besucherinnen und Besucher erwarten eine

atmosphärische Veranstaltung in einem historischen Rahmen, die die Vergangenheit lebendig

werden lässt – ideal für Familien, Kulturinteressierte und alle, die die Sayner Hütte in neuer

Perspektive erfahren möchten.

Entspannen Sie bei einem Glas Weihnachts- oder „Elfen-Punsch“ und genießen Sie die Sayner Hütte in einer gemütlichen Atmosphäre. Charlotte Althans freut sich darauf, Sie als Gast begrüßen zu dürfen und verspricht eine erinnerungsreiche Zeitreise in das 19. Jahrhundert.

Termine und Buchung:

Samstag, 22.11.2025, 17:00-18:00 Uhr

Samstag, 22.11.2025, 19:00-20:00 Uhr

Sonntag, 23.11.2025, 16:00-17:00 Uhr

Treffpunkt: Besucherzentrum Sayner Hütte (sog. Krupp’sche Halle)

Dauer: ca. 60 Minuten

Preise: 12,00 € pro Person zzgl. Eintritt

Tickets über Ticket-regional oder per Mail info@saynerhuette.org.

Weitere Infos www.saynerhuette.org

Foto: Stiftung Sayner Hütte. Fotograf ist Benedikt Rothkegel.