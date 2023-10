Kino für Kinder wird fortgesetzt: Los geht’s am 11. Oktober

Junge Filmfans aufgepasst: Die beliebte Reihe „Kino für Kinder“ wird fortgesetzt. Auf dem Programm für Herbst und Winter stehen gleich fünf Filme. Damit ermöglichen das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied, das Team vom Minski und der Filmtheaterbetrieb Weiler wieder aktuelle und preisgekrönte Streifen zu familienfreundlichen Preisen auf großer Leinwand im Metropol-Kino zu erleben.

Los geht es am Mittwoch, 11. Oktober, mit dem Film „Ernest & Célestine – Die Reise ins Land der Musik“. In ihrem neuen Abenteuer kehren Ernest und Célestine nach Scharabska zurück, um eine wertvolle kaputte Geige reparieren zu lassen. Doch dort gibt es kaum noch Musik, dafür aber überall Verbotsschilder. Ein turbulentes, lustiges und spannendes Abenteuer beginnt und Ernest und Célestine müssen Geheimnisse lüften und Hindernisse überwinden.

Am 8. November steht dann „Mama Muh und die große weite Welt“ auf dem Programm. In dem schwedischen Animationsfilm geht Mama Muh der Frage nach, was Zuhause eigentlich bedeutet. Zwei Wochen später, am 22. November, macht sich dann Checker Tobi in seinem neusten Kinoabenteuer auf, um die geheimnisvollen fliegenden Flüsse zu finden. Der dokumentarische Film „Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen“ ist garantiert zum Staunen, Nachdenken und Lachen.

Im Dezember steht das Kinder-Kino dann im Zeichen von Weihnachten: Am 6. Dezember wird zunächst der mit dem Prädikat „besonders wertvoll“ ausgezeichnete Film „Morgen, Findus, wird’s was geben“ gezeigt. Die liebevoll umgesetzte Zeichentrickversion der beliebten Kinderbücher des schwedischen Erfolgsautors Sven Nordquist erzählt die Geschichte um eine besondere Weihnachtsüberraschung vom schrulligen und liebevollen alten Petterson, seinem gewitzten gestreiften Kater Findus und vom Weihnachtsmann. Zum Abschluss des Herbst-Winter-Programms gibt es dann am 13. Dezember noch mit dem Film „Ein Weihnachtsfest für Teddy“ ein witziges und liebenswertes Wintermärchen zu sehen.

Kinokarten kosten für Kinder 3 Euro, für Erwachsene 4,50 Euro und sind am besten zu erwerben über eine Online-Buchung mit Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de. Es gibt auch Eintrittskarten an der Kinokasse. Nähere Informationen gibt es beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied unter kijub@neuwied.de oder telefonisch unter der 02631 802 174.