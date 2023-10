Steig C und D können während der Bauarbeiten nicht angefahren werden

Im Zuge des barrierefreien Haltestellenausbaus in Koblenz installiert die koveb neue Wartehallen an der Haltestelle „Kurt-Schumacher-Brücke“ in beide Fahrtrichtungen (Steig C und Steig D). Während der Bauzeit von Montag, den 09.10.2023, bis voraussichtlich Freitag, den 27.10.2023, können die Haltestellen nicht angefahren werden.

Aus Platzgründen ist es nicht möglich, Ersatzhaltestellen in unmittelbarer Nähe einzurichten. Fahrgäste der koveb-Linie 4/14 sind gebeten, ersatzweise die nächstgelegene Haltestelle „Verwaltungszentrum Süd“ zu nutzen.