Kreativworkshop für Erwachsene beim Stadtteiltreff in Neuwied

Kosmetika wie Handcremes, Deodorants oder Körperpeelings gehören für viele von uns zur tagtäglichen Pflegeroutine und sind aus unseren Badezimmerschränken kaum wegzudenken. Wer sich schon immer gefragt hat, wie und woraus Kosmetikartikel gemacht werden, der ist beim Kreativworkshop „Kosmetik selbstgemacht“ im Neuwieder Stadtteiltreff, Rheintalweg 14, genau richtig. Am Dienstag, 24. Oktober, dreht sich ab 18 Uhr alles um die nachhaltige Herstellung verschiedener Kosmetik- und Pflegeprodukte aus einfachen Zutaten und ohne hinzugefügte Zusatzstoffe. Die Teilnahme ist kostenlos.

Alle benötigten Zutaten stellt Referentin Meike Barth von „ReThink“ zur Verfügung. Sie leitet Interessierte durch den Workshop, animiert aber vor allem auch zum freien und selbstständigen Ausprobieren. Mit einer Vielzahl an ausgewählten, hochwertigen Duftstoffen kann den eigenen Kreationen – die sich hinterher auch toll als individuelle Geschenke für Freunde und Familienmitglieder eignen – eine persönliche Note verliehen werden. Damit es die eigenen Erzeugnisse am Ende auch wohlbehalten nach Hause schaffen, sollten leere, saubere Gläser (ca. 200ml) zum Abfüllen mitgebracht werden. Anders als in der Industriefertigung fällt so kein überflüssiger Verpackungsmüll an.

Organisiert wird der Workshop durch das Quartiermanagement der südöstlichen Innenstadt in Kooperation mit ReThink e.V. Es wird bis zum 23. Oktober um Anmeldung gebeten im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Neuwied, per Mail an stadtteilbuero@neuwied.deoder Tel. 02631 863 070.