Freiwilliges Soziales Jahr Politik im „Superwahljahr 2021“

Seit dem 15. Januar 2020 hat das Kulturbüro Rheinland-Pfalz das offizielle Bewerbungsfenster für den Jahrgang 2020/2021 des Freiwilligen Sozialen Jahres im Bereich Politik geöffnet.

Bei dem Freiwilligen Sozialen Jahr, kurz: FSJ, handelt es sich um einen Jugendfreiwilligendienst für Männer und Frauen bis 27 Jahre. Das FSJ im Jahrgang 2020/2021 beginnt am 01. September 2020 und endet im August 2021.

Das Ordnungsamt der Stadt Koblenz bietet in der Stabsstelle Wahlen zwei Plätze für das FSJ Politik an. Im kommenden Jahrgang wird es für die Freiwilligen besonders spannend, steht doch mit den Landtags- und Bundestagswahlen 2021 ein „Superwahljahr“ an. Die Freiwilligen haben hier die Möglichkeit Demokratie hautnah und aktiv mitzuerleben. Die dabei anfallenden Aufgaben sind sehr abwechslungsreich und anspruchsvoll.

Welche Aufgaben stehen an?

Im Briefwahlbüro der Stadt Koblenz sind die Freiwilligen für die Ausgabe und den Versand der Briefwahlunterlagen verantwortlich. Im Wahlhelferbüro unterstützt man die Kolleginnen und Kollegen der Wahlabteilung bei der Akquirierung von zahlreichen ehrenamtlichen Wahlhelfenden. Gemeinsam bereitet man im Anschluss die ehrenamtlichen Wahlhelfenden auf die Wahl vor. Die Freiwilligen konzipieren Schulungsunterlagen und führen zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Wahlabteilung die Wahlhelferschulungen durch. Am Wahlsonntag steht man dann als Betreuer den Wahlhelfenden zur Verfügung und berät in wahlrechtlichen Fragen.

In einem FSJ beim Ordnungsamt erwarten die Freiwilligen zudem auch Projekte, die eigenständig wahrgenommen werden. Die Wahl des Jugendparlaments der Stadt Koblenz, im Dezember 2020, ist eines dieser eigenständigen Projekte.

Zusätzlich hat man neben den Wahlen auch die Möglichkeit in andere Bereiche des Ordnungsamtes reinzuschnuppern.

Interessierte bewerben sich noch bis zum 15. März 2020 online unter www.fsjpolitik-rlp.de.

Für Fragen zum FSJ, zu den Aufgaben und dem Ordnungsamt steht Alexander Schröder von der Stabsstelle Wahlen gerne zur Verfügung:

Ordnungsamt der Stadt KoblenzStabsstelle Wahlen0216-129- 4674 oder die Behördennummer 115 (aus Koblenz)Mail: wahlen@stadt.koblenz.de

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 04.02.2020