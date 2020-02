VW-Caddy in Koblenz aufgebrochen

Koblenz (ots) – Am Montag, 03.02.2020, wurde in der Zeit zwischen 09.25 Uhr und 10.00 Uhr, ein VW-Caddy in der Straße “Am Berg” in Koblenz aufgebrochen. Dieser war dort, wenige Meter von der Einmündung zur “Von-Kuhl-Straße” entfernt, abgestellt. An dem Fahrzeug wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde ein Samsung-Tablet sowie eine Geldbörse mit einem, dreistelligen Bargeldbetrag und den üblichen Ausweispapieren gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 04.02.2020