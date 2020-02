Freitagsdemo in Koblenz

Unter dem Motto „1 Jahr Fridays for Future Koblenz” findet am Freitag, 07.02.2020 eine Demo statt. Gegen 11:30 Uhr treffen die Teilnehmenden am Willi-Hörter-Platz ein. Ab 12:30 Uhr beginnt der Aufzug ausgehend vom Willi-Hörter-Platz über Gymnasialstraße, Clemensstraße, Görgenstraße, Viktoriastraße, Schlossstraße zum Löhrrondell.

Hier erfolgt ab etwa 13:30 Uhr die Abschlusskundgebung. Am Löhrrondell werden zudem mehrere Pavillons als Infostände aufgebaut.

Gegen 15:00 Uhr endet die Versammlung.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 05.02.2020