Hochwasser Vorbereitungsmaßnahmen in Lahnstein laufen an

Lahnstein. Die aktuelle Hochwasserlage am Rhein lässt einen Höchststand von 6,75 m am Pegel Koblenz erwarten. Im Laufe des Donnerstages ist bereits mit fallendem Pegel zu rechnen. Aktuelle Infos dazu gibt es unter http://www.hochwasser-rlp.de.

Feuerwehr und Stadtverwaltung Lahnstein haben sich in einer Lagebesprechung am Morgen über die nächsten Schritte abgestimmt. Auch wenn eine dramatische Lage nicht erwartet wird, laufen dennoch jetzt zahlreiche Maßnahmen an. So wird u. a. in der Bodewigstraße und der Sophiengasse mit dem Stegebau begonnen, in weiteren ggf. betroffenen Straßen wird das notwendige Material bereitgestellt, um bei Bedarf gewappnet zu sein.

Um sich auf die aktuellen Entwicklungen einstellen zu können, wird es regelmäßige Einsatzbesprechungen geben. Infos hierüber wird es unter https://www.lahnstein.de/aktuelles/hochwasser/ geben. Bei darüber hinaus gehenden Fragen können sich die Bürgerinnen und Bürger unter 02621/914-202 an die Verwaltung wenden.

Ob und ggf. welche Straßensperrungen im Stadtgebiet notwendig werden, wird sich in den nächsten Stunden zeigen. Die Anwohnerinnen und Anwohner werden dringend gebeten, entsprechende Beschilderungen zu beachten Weiterhin sollte bis auf Weiteres nicht in Ufernähe geparkt werden.

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 05.02.2020