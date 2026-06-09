Kurz bevor es wieder in die Schule geht, können Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahre bei unserem Ferienprogramm von Montag, 3. August bis Donnerstag, 6. August 2026 sich noch mal so richtig austoben und durch die Jahrhunderte fliegen.

Wir starten weit in der Vergangenheit und entdecken das römische Erbe vor unserer Haustür. Dabei schlüpfen wir in die Rolle römischer Legionäre und erkunden den Wald rund um den Limesturm und suchen versteckte Hinweise auf die damalige Zeit.

Auch wenn die Römer schon Eisenguss kannten – so professionell, wie er auf der Sayner Hütte ein paar hundert Jahre später betrieben wurde, waren sie nicht. Bei unserem Meister, Volker Allexi, gehen alle am zweiten Tag in die Lehre und stellen unter seiner Anleitung ihre eigenen Gussstücke her, die selbstverständlich mit nach Hause genommen werden dürfen.

Mittwochs sind wir endgültig in der heutigen Zeit angekommen. Wir besuchen gemeinsam den Makerspace MYK in der Bendorfer Innenstadt. Hier werden die neuesten technischen Geräte ausprobiert und am Ende dürfen alle ihre Kreationen stolz mitnehmen.

Am letzten Tag widmen wir uns der Zukunft und bauen gemeinsam Insektenhotels für den Garten oder Balkon. Denn ohne Bienen, Insekten und Blumen nutzt auch in Zukunft die beste Technik nichts.

Für alle Tage ist an eigene Verpflegung zu denken. Feste Schuhe und der Witterung entsprechende Kleidung, die auch schmutzig werden darf, sind perfekt für unsere Zwecke geeignet, da wir an allen Tagen auch mal nach draußen gehen werden. Sonnenhut und Sonnencreme sind auf jeden Fall auch eine gute Idee! Das Ferienprogramm findet von 9-14 Uhr statt und kostet pro Kind 95 Euro (inklusive Eintritt und Material). Teilnahmekarten sind bis zum 31. Juli im Besucherzentrum zu erwerben oder über Ticket regional zu buchen. Weitere Infos www.saynerhuette.org oder telefonisch unter 02622/9849550.