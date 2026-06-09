Deutschland liebt seine Hunde. Aber nur drei von zehn sind versichert. Das will Martin Rütter ändern und startet eine gemeinsame Kampagne mit der Tierversicherung Lassie.

Berlin, 05.06.2026 – Immer mehr Hundehalter:innen geraten durch steigende Tierarztkosten finanziell unter Druck. Seit der Novellierung der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) im November 2022 sind die Tierarztkosten in Deutschland erheblich gestiegen – allein eine Standarduntersuchung beim Hund kostet seitdem 75 Prozent mehr als zuvor. Operationen kosten schnell mehrere Tausend Euro. Für viele Menschen wird das zunehmend zum Problem: Laut einer bundesweiten Umfrage des Deutschen Tierschutzbundes unter 218 Tierheimen gibt ein Drittel der befragten Einrichtungen an, dass seit der GOT-Reform mehr Tiere explizit aus finanziellen Gründen abgegeben werden. Hundetrainer Martin Rütter und die präventive Tierversicherung Lassie wollen genau dort ansetzen und starten gemeinsam eine bundesweite Aufklärungskampagne.

Nach über 25 Jahren als Hundeprofi: Eine Versicherung, die endlich überzeugt

Martin Rütter ist der Hundeprofi im deutschsprachigen Raum: 90 Prozent der Hundehalter:innen kennen seinen Namen und er kennt ihre Hunde wie kein Zweiter. Seit 20 Jahren begleitet er Hundehalter:innen in TV-Formaten wie „Der Hundeprofi“ und über sein Netzwerk von mehr als 150 Hundeschulen. Er sieht in seiner täglichen Arbeit was es bedeutet, wenn Halter:innen für ihr Tier alles geben, und was passiert, wenn finanzielle Engpässe plötzlich zur Schranke werden.

„Genau wie beim Menschen ist Vorsorge beim Hund wichtig. Grundsätzlich empfehle ich einmal im Jahr zum Tierarzt zu gehen. Genau hier setzt Lassie an und unterstützt dich und deinen Hund nicht nur während, sondern auch zwischen den Tierarztbesuchen. Das hat mich einfach überzeugt“, sagt Martin Rütter.

Für Lassie ist die Zusammenarbeit ein perfektes Match: „Martin spricht alle Menschen an, die für ihren Hund nur das Beste wollen. Er hat dieselbe Grundüberzeugung wie wir: Ein:e informierte:r Hundehalter:in ist der beste Schutz, den ein Tier haben kann. Versicherung ist ein Teil davon, aber eben nicht alles“, sagt Hedda Båverud Olsson, Co-Founderin und CEO von Lassie.

Belohnungen für fitte Hunde und ein kostenloser Online-Tierarzt

Was Lassie dabei besonders macht: Das schwedische Unternehmen geht über klassischen Versicherungsschutz hinaus. Über die App haben Tierbesitzer:innen Zugang zu Hunderten Präventionskursen zu Gesundheit, Ernährung und Vorsorge und werden aktiv dafür belohnt, dass ihr Hund fit bleibt: Wer die Kurse absolviert, zahlt weniger Versicherungsprämie.

Zusätzlich bietet die App einen kostenlosen Online-Tierarzt und ermöglicht die digitale Einreichung von Tierarztrechnungen. Dass ein solches Modell gesellschaftlich einen Unterschied machen kann, zeigt ein Blick nach Schweden: Dort sind über 90 Prozent aller Hunde krankenversichert – Tierversicherungen sind seit Jahrzehnten selbstverständlicher Teil verantwortungsvoller Tierhaltung. In Deutschland sind es laut einer repräsentativen Umfrage von Norstat (2023) erst etwa drei von zehn. Genau dieses Bewusstsein wollen Lassie und Martin Rütter gemeinsam verändern.