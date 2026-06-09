Im Rahmen der Aktionsreihe „Center mit Herz“ lädt das Löhr Center Koblenz in Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit am Samstag, den 13. Juni, zu einem Informationsstand rund um das Thema Organ- und Gewebespende ein. Der Stand befindet sich im Erdgeschoss und ist von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Vor Ort informiert das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) (ehemals Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZgA) umfassend und neutral über die Bedeutung der Organ- und Gewebespende. Besucherinnen und Besucher erhalten die Möglichkeit, sich persönlich beraten zu lassen und individuelle Fragen zu klären. Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, eine eigene, selbstbestimmte Entscheidung zur Organ- und Gewebespende zu treffen – unabhängig davon, wie diese ausfällt.

Die Expertinnen und Experten vor Ort erläutern zudem, welche Möglichkeiten bestehen, die persönliche Entscheidung rechtlich verbindlich zu dokumentieren. Das Löhr Center Koblenz lädt alle Interessierten herzlich ein, das Angebot zu nutzen, ins Gespräch zu kommen und sich unverbindlich zu informieren.

Termin: Samstag, 13. Juni

Uhrzeit: 11:00 – 17:00 Uhr

Ort: Löhr Center Koblenz, Erdgeschoss

Weitere Informationen finden Sie unter www.loehr-center.de oder direkt im Center.