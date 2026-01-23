Ferhat Cato (65) aus Engers ist durch den Ausschuss für die Wahl der ehrenamtlichen Richter zum ehrenamtlichen Richter am Finanzgericht Rheinland-Pfalz gewählt worden. Die Amtszeit beginnt am 16. Januar 2026 und gilt für fünf weitere Jahre. Der Engerser Gewerkschafter und SPD-Vorsitzende ist schon seit drei Perioden über die Gewerkschaft am Finanzgericht als ehrenamtlicher Richter aktiv. Ferhat Cato ist gleichzeitig auch am Sozialgericht und Arbeitsgericht in Koblenz als ehrenamtlicher Richter von Arbeitnehmerseite tätig.