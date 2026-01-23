Nach dem Umzug der Freien Montessori-Schule Sonnenschein von Mendig nach Polch lädt die Freie Montessori-Schule Sonnenschein Polch zum ersten Mal am neuen Standort zum Tag der offenen Tür ein.

Damit öffnet die Schule die Türen der Grundschule, die bereits seit 2018 besteht, und der neu gegründeten Realschule+, die im Sommer 2025 gegründet wurde. Am Samstag, 31.01. 2026 werden von 10 bis 15 Uhr Vertreter der Schule, des privaten Schulträgervereins und des Fördervereins sowie zahlreiche Eltern und Schüler der Schulgemeinschaft vor Ort sein. Es besteht die Möglichkeit für Interviews sowie Ton- und Bildaufnahmen.

Das Programm des Tags der offenen Tür bietet Einblicke in die Umsetzung der Montessori-Pädagogik in der Grund- und Realschule. Die Klassenzimmer der Grundschule werden zeitweise „gläsern“ sein, das heißt, Besucher können unsere Schülerinnen und Schüler während ihrer Arbeit am Montessori-Material beobachten und sich von den Kindern auch den Umgang mit dem Montessori-Lernmaterial erklären lassen. Ergänzend gibt es Vorträge und Präsentationen von Lernbegleitern und Schülern der Realschule.

Der diesjährige Tag der offenen Tür gibt vor allem Eltern von zukünftigen Realschülern die Möglichkeit, sich vor der Entscheidung über die Wahl der weiterführenden Schule mit den Möglichkeiten der Montessori-Pädagogik und den Angeboten unserer Schule zu beschäftigen.

Für Eltern mit jüngeren Kindern ist dieser Tag der offenen Tür bereits in der Kindergartenzeit interessant, da Anmeldungen für unsere Grundschule aktuell mit einer Warteliste verbunden sind. Es wird geraten, sich bereits in der Mitte der Kindergartenzeit für eine Schulvoranmeldung bei uns zu melden.

Quelle: Freie Montessori-Schule Sonnenschein Polch

Autorin: Sandra Schäfer