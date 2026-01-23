Lahnstein. Am Samstag, 07. Februar findet im Jugendkulturzentrum Lahnstein (JUKZ) von 15.0 bis 17.00 Uhr ein offener Tanzworkshop statt, bei dem gemeinsam der Tanz „Break The Chain“ einstudiert wird.

Der Workshop richtet sich an alle Interessierten, unabhängig von Alter oder tänzerischer Erfahrung, und dient als Vorbereitung auf die Tanzdemo gegen Gewalt an Frauen „One Billion Rising“, die am 14. Februar in Koblenz durchgeführt wird. Dieser Name bezieht sich auf die Schätzung, dass weltweit etwa eine Milliarde Frauen und Mädchen im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt werden. Die Bewegung fordert Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und ein Ende der Gewalt gegen Frauen in allen Formen. Jedes Jahr am 14. Februar werden weltweit Veranstaltungen, Demonstrationen, Flashmobs und andere Aktionen organisiert, um auf die Problematik der Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen und Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen und mittanzen! Weitere Informationen sind über das JUKZ per E-Mail an jukz@lahnstein.de, telefonisch unter 02621 914-602 oder persönlich in der Wilhelmstraße 59 erhältlich.

Der Tanzworkshop dient zur Vorbereitung auf „One Billion Rising“ am 14. Februar. (Foto: KI-generiert)