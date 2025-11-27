Aufgrund einer bislang nicht abgeschlossenen Softwareumstellung im Bereich der Finanzbehörden können der Stadt Koblenz, wie auch anderen Kommunen, aktuell noch keine Grundsteuermessbescheide ab dem 1. Januar 2026 vom Finanzamt erstellt werden.

Dadurch kann die Stadt Koblenz derzeit die Grundsteuer und Gebühren für alle, die im Jahr 2025 Eigentum gekauft oder verkauft haben, nicht auf die neuen Käufer umstellen. Hierfür ist die Kommune auf das Vorliegen des Grundsteuermessbescheides angewiesen.