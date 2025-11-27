Koblenz. Pünktlich zum Beginn der Adventszeit und zu Nikolaus veranstaltet das Landesbibliothekszentrum (LBZ) in Koblenz vom 4. bis 6. Dezember 2025 einen Bücherbasar. Diesmal mit einer großen Auswahl an Kinderbüchern für verschiedene Altersstufen, darunter auch Bilderbücher und Erstlesebücher. Abgegeben werden die Bücher zum Schnäppchenpreis von einem Euro pro Buch.

Es handelt sich um ausgesonderte Medien aus dem Bestand des LBZ, viele davon befinden sich in einem neuwertigen Zustand.

Ob zum Vorlesen oder Selberlesen – alle Interessierten sind eingeladen, beim Bücherbasar in der Landesbibliothek zu stöbern und eine passende Lektüre zu finden, gerne gemeinsam mit Kindern. Gerade die Adventszeit lädt zum gemütlichen Schmökern ein – und vielleicht findet auch das ein oder andere Buch seinen Weg in den Nikolausstiefel.

Aktion: Kinderbücher-Basar zum Advent

Termin: Donnerstag, 4. bis Samstag, 6. Dezember 2025, während der Öffnungszeiten (jeweils 10-19 Uhr)

Ort: Landesbibliothekszentrum / Rheinische Landesbibliothek, Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz