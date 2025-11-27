Die Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ führt am Mittwoch, den 26. November 2025, gemeinsam mit der Bundespolizei eine Aufklärungsaktion im Hauptbahnhof Koblenz durch. Ab 10 Uhr informieren die Experten Reisende, Pendler und Touristen über die aktuellen Maschen von Taschendieben und geben praktische Hinweise zur persönlichen Sicherheit.

Ziel der Aktion ist es, die Bevölkerung für die typischen Vorgehensweisen von Taschendieben zu sensibilisieren. Dazu gehören Ablenkungsmanöver, das Ausnutzen von Gedränge oder das gezielte Beobachten von Reisenden an Ticketautomaten.

Vor Ort erhalten Interessierte Präventionshinweise und Verhaltenstipps, wie sie sich vor Taschendiebstahl besser schützen können. Zudem wird Informationsmaterial verteilt, welches die wichtigsten Maßnahmen zur Diebstahlsprävention übersichtlich zusammenfasst.

Die Initiative und die Bundespolizei laden alle ein, das Angebot wahrzunehmen und sich über wirksame Schutzmaßnahmen zu informieren.