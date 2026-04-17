Ab Freitag, 1. Mai 2026, präsentiert die Fachklasse für Malerei und Grafik der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig eine umfangreiche Ausstellung im Museum Boppard. Unter der Leitung der vertretenden Professorin Franziska Reinbothe zeigen 28 Studierende insgesamt 49 Arbeiten.

Die Ausstellung vereint unterschiedlichste künstlerische Medien und Ausdrucksformen. „Der Terminus Malerei/Grafik in unserem offiziellen Klassentitel ruft in der Regel gewisse Erwartungen beim Publikum hervor. Mit Vorliebe unterlaufen wir diese Erwartungen (immer wieder), denn eines ist sicher: In unserer Klasse für Malerei und Grafik darf, muss, wird alles ohne Einschränkung geschehen! Druckgrafik trifft hier auf Skulptur, Malerei auf Installation, Fotografie auf Performance, Keramik auf Literatur. Aller künstlerischen Unterschiedlichkeit zum Trotz eint uns die Neugier am Ausprobieren, die Freude am Schaffen und die unbedingte Hingabe an das eigene Werk“, sagt Franziska Reinbothe.

Die Ausstellung wird am Freitag, den 1. Mai 2026, um 19 Uhr im Museum Boppard in der Kurfürstlichen Burg eröffnet und ist bis zum 5. September 2026 zu sehen.

Ausstellungsdaten im Überblick:

Eröffnung: Freitag, 01.05.2026, 19 Uhr

Laufzeit: 01.05.2026 – 05.09.2026

Ort: Museum Boppard, Kurfürstliche Burg, Burgplatz 2, 56154 Boppard am Rhein

Kontakt: Tel: 06742 / 801 59 84, E-Mail: museum@boppard.de

Web: www.museum-boppard.de